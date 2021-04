5 interakcji

Obecnie pozostawiamy po sobie nie tylko rzeczy i wspomnienia, ale również profile na mediach społecznościowych. Takie profile najlepiej jest usunąć. Na Facebooku mamy możliwość jeszcze za życia zadecydować, co chcemy, aby stało się później z naszym kontem. Jak usunąć konto na FB po śmierci? Jak je skonfigurować?

W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Co się stanie z moim kontem na Facebooku, kiedy umrę?

Facebook dobrze przemyślał zajmowanie się kontami osób, które odeszły.

Zacznijmy od tego, że użytkownik sam ma możliwość zdecydowania, co chce, aby stało się z jego kontem po śmierci.



W „Ustawieniach konta” jest zakładka „Własność konta i kontrola”, w której znajdziemy „Ustawienia statusu „In memoriam”.



„In memoriam” to status, który Facebook nadaje kontom osób, które odeszły. Wtedy na stronie profilu obok imienia i nazwiska znajdują się słowa „In memoriam”. Na takim profilu, znajomi mają możliwość publikowania wspomnień związanych ze zmarłą osobą, o ile ustawienia prywatności konta „In memoriam” na to zezwalają.



Ponadto konta „In memoriam” nie pojawiają się w propozycjach znajomych ani nie wysyłają przypomnień o urodzinach. Na takie konto nie można się zalogować, ale można je modyfikować, jeśli jest się opiekunem konta.

Kim jest opiekun konta na FB?

Opiekun konta to osoba, której przydzielono zajmowanie się kontem ze statusem „In memoriam”. Opiekun konta będzie mógł zarządzać postami opublikowanymi po śmierci użytkownika i tym, kto może te posty oglądać lub kto może publikować materiały. Osoba ta może również odpowiadać na zaproszenia, aktualizować zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle. Opiekun nie ma możliwości publikowania postów w imieniu zmarłego czy też wyświetlania starych wiadomości.



Sam użytkownik, jeszcze przed śmiercią, może wybrać taką osobę w „Ustawieniach statusu „In memoriam”. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, żeby to zrobić. Wybrana osoba zostanie powiadomiona o nadaniu jej funkcji opiekuna konta.



Opiekuna konta można w każdej chwili zmienić na inną osobę.

Jak usunąć konto na Facebooku po śmierci?

Facebook również podaje propozycje trwałego usunięcia konta użytkownika po jego śmieci. Gdy ktoś poinformuje Facebooka o śmierci danej osoby, ten usunie na stałe konto zmarłego. Na samym dole „Ustawień statusu „In memoriam” znajdziemy opcję usuwania konta po śmierci, którą możemy zaznaczyć. Usunięcie konta po śmierci łączy się z trwałym zniknięciem wiadomości, zdjęć, postów, komentarzy - analogicznie do sytuacji, gdy sami zdecydujemy się usunąć nasze konto.

Jak usunąć konto na Facebooka po śmierci bliskiej osoby?

Aby Facebook skasował konto zmarłego, musi najpierw otrzymać informację o jego zgonie. Taką informację powinni wysłać członkowie najbliższej rodziny lub wykonawca testamentu.



Informację wysyła się najpierw poprzez formularz, który znajdziemy w „Centrum pomocy" Facebooka.

Wypełnianie formularza zajmuje kilka minut. Musimy podać tam nasze imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko podane na profilu tej osoby, link (adres URL) do profilu i adres e-mail, który mógł zostać użyty do stworzenia konta.



Facebook będzie potrzebował również dokumentów potwierdzających zgon oraz dokumentów potwierdzających, że jest się członkiem rodziny.

Facebook odpowie na wysłany wniosek mailowo. Dlatego warto sprawdzać na swoim mailu skrzynkę ze spamem.



W mailu dostaniemy prośbę o to, by w odpowiedzi na wiadomość przesłać skan lub zdjęcie nekrologu, karty upamiętniającej zmarłego bądź innego dokumentu potwierdzającego odejście bliskiej osoby. Poza tym będą potrzebować dokumentów potwierdzających, że jest się członkiem najbliższej rodziny lub wykonawcą testamentu właściciela konta.



Najszybszym sposobem na rozpatrzenie wniosku jest przesłanie mailowo skanu lub zdjęcia świadectwa zgonu bliskiej osoby.



Po około tygodniu Facebook usuwa konto zmarłego. A po samym koncie pozostaje tylko taki komunikat:

Zdjęcie główne: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com