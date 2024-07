Już nigdy nie poczujesz się samotny. Ten naszyjnik stanie się twoim przyjacielem

Jak opisują dziennikarze serwisu The Verge, idea Przyjaciela nie jest oparta na wykonywaniu zadań tak jak choćby projekt Humane AI Pin, a na towarzystwie. Inspiracjami do stworzenia urządzenia były czatboty takie jak Replika czy Character.AI. Pomimo pomysłu wywodzącego się z dość głębokiej idei walki z samotnością, Avi Schiffmann deklaruje że Przyjaciel to nic innego jak zabawka i tak należy do traktować.