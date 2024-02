Polacy zebrali 200 tys. zł w 10 minut. Ten projekt to hit Kickstartera

Cena modue w Kickstarterowej kampanii była zależna od momentu przystąpienia do wsparcia kampanii, w najtańszym scenariuszu wynosząc 119 euro (ok. 516 zł) za pojedynczy moduł w pierwszych dniach kampanii, do nawet 799 euro (ok. 3440 zł) za zestaw ośmiu modułów modue.