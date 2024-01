Zrobili świetny gadżet do podglądania ptaków. Transmisja z gniazda trafi na twój telefon

Do czego zawsze zachęcam, bo to odmienia… cóż, w zasadzie wszystko. Nagle zwykły spacer po parku okazuje się być wielkim przeżyciem i nie da się nie zatrzymać widząc skaczące po gałęziach modraszki czy bogatki. Będziecie zaskoczeni, jak często można podchodzić do okna i patrzeć na regularnie wizytującą codziennie o tej samej porze srokę. Albo że zaczniecie uśmiechać się na widok porozrzucanych orzechów – to znak, że na płocie siadają wrony, które zrzucają z wysokości roślinę, aby ta rozłupała się po zderzeniu z betonową powierzchnią. Śladów sprytu ptaków w mieście jest więcej. Jeżeli więc zdziwi was orzech na torach czy pod sygnalizacją świetlną to pamiętajcie: latający spryciarze tu byli.