Kiedyś latające szczury, dziś sympatyczne stworzenia. Obserwowanie ptaków zmienia: tak polubiłem gołębie

Pierwsza w miarę ciepła noc, więc śpię przy otwartym oknie. O 5:30 budzą mnie nietypowe hałasy. Jeszcze do niedawna moja reakcja byłaby prosta: zamknięcie okna, syknięcie "głupie ptaszory", odwrócenie się na drugi bok i sen. Teraz zrywam się na równe nogi, podbiegam do okna i sprawdzam, co to za goście awanturują się na parkingu przy sklepie. Liczę, że może to jakieś okazy, których jeszcze tu nie było, ale to tylko mewy – są od kilku dni.