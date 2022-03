Piszę to z perspektywy amatora, ale sprzęt mam całkiem profesjonalny. Sony wypożyczyło mi do zabawy model RX10 IV, a więc nie jest to aparat, który jest pierwszym lepszym, tanim wyborem. Taka decyzja to efekt mojej przebiegłości, ale nie tylko. Owszem, chciałem, żeby było mi łatwiej. Chciałem korzystać z urządzenia, dzięki któremu od razu zobaczę ptaka znajdującego się kilkanaście metrów ode mnie. Trochę po to, żeby się nie zniechęcić, ale też po to, żeby zobaczyć, czy taki sprzęt faktycznie zrobi różnicę. W planach mam przesiadkę na inny, tańszy model i wtedy porównamy.