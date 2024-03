Klik i gotowe. Tak zamienisz swój smartfon w prawdziwego robota

Robot LOOI jest projektem dostępnym w serwisie Kickstarter, który na czas pisania artykułu zdobył ponad 800 tys. zł. Urządzenie nie jest zaporowo drogie, chociaż nie możemy mówić tu o typowej dostępności w sklepie. Aby kupić gadżet, będziemy musieli wpłacić na cel produktu co najmniej 149 dolarów (ok. 600 zł). Dostępność urządzenia jednak jest mocno ograniczona. Kampania dotycząca urządzenia potrwa jeszcze przez ok. 3 tygodnie i zanim robot trafi do masowej produkcji, minie trochę czasu.