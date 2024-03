Połamali monitor i taki sprzedają. Chętni ustawili się w długiej kolejce

Jsaux to pochodząca z Hong Kongu marka, być możne znana już tym poszukującym akcesoriów do Steam Decka, Asus ROG Ally czy po prostu kabli i przejściówek. Jednak firma nie chciała poprzestać jedynie na pomniejszych narzędziach, czego efektem jest podwójny monitor FlipGo.



Choć podwójne monitory nie są nowością na rynku, Jsaux przychodzi z obietnicą mobilnego monitora, który mocowany jest magnetycznie. I to właśnie ta obietnica sprawiła, że za pośrednictwem Kickstartera Jsaux zebrało aż 3,3 miliona złotych - 13000 proc. wymaganej kwoty potrzebnej do rozpoczęcia produkcji FlipGo.