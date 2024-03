Zapomnij o plecakach. Ta bluza ma więcej kieszeni niż Tusk niespełnionych obietnic

Choć Jacopo zakładało zebranie jedynie 9 tys. euro (ok. 39 tys złotych) na rozpoczęcie produkcji (którą zebrano w 6 dni), to użytkownicy serwisu Kickstarter wsparli kampanię kwotą 242 tys. euro (ok. 1,047 mln zł). Warto się pospieszyć, gdyż do końca kampanii NOMADE zostało kilka godzin.