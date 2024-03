Uważają, że do lasu należy chodzić z wielkim tabletem. Zebrali kasę na ten pomysł

W teorii to jeden z tych sprzętów do „zadań specjalnych”. Tyle że sami twórcy nie sugerują aż tak wymagającego przeznaczenia. Faktem jest, że 12-calowe urządzenie można zabrudzić, upuścić, zalać, nawet zamoczyć w wodzie do 1 m, a nic mu się nie stanie. Gwarantuje to poziom ochrony IP68. Jeżeli ktoś zapomni o jakichkolwiek akcesoriach pomagających postawić namiot, to za pomocą tabletu można nawet wbić śledzie.