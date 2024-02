Test Maxcom FW67 Titan Pro: niedrogi smartwatch ze SWOLF ma być nie do zniszczenia

Sterowanie zegarkiem odbywa się przy wykorzystaniu dotykowego ekranu lub trzech fizycznych przycisków: jeden odpowiada za aktywację zegarka lub funkcji, drugi to przycisk cofnięcia, a trzeci to skrót do listy aktywności fizycznych. Przyciski stanowią praktyczną alternatywę, gdy panel dotykowy nie nadaje się do wykorzystania, np. podczas pływania albo z założonymi grubymi rękawiczkami.