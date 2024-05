Pokazali, jak powinny działać inteligentne okulary. Jeżeli dotrzymają słowa, biorę dwie pary

Gdyby stworzenie inteligentnych okularów było tak proste, jak się Google'owi wydawało, już dawno biegałabym, przewijając playlisty Spotify oczami. Czy to, co nie wyszło twórcom największej wyszukiwarki świata, uda się Chińczykom? Prawdopodobnie, może, chyba, nigdy? Obietnice są spore, a okulary QIDI Vida wyglądają jak to, co Google próbował skonstruować jeszcze dekadę temu.