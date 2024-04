Niemcy chcą zmienić sposób, w jaki czyścimy toalety. Wyrzucili szczotkę i dali coś nowego

Była "chemia z Niemiec", teraz są szczotki do toalety z Niemiec. Niemiecki startup CLOOUBRUSH swój debiutancki produkt reklamuje obietnicą zrewolucjonizowania higieny miejsca, do którego nawet król chodzi piechotą. Co ciekawsze, rewolucja, o którą nikt nie prosił podbija właśnie Kickstarter.