Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat

Praktycznie wszystkie większe platformy streamingowe do słuchania muzyki (Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon) oferują najwyższą, bezstratną jakość dźwięku. Spotify jak dotąd nie oferowało takiej opcji, chociaż o wprowadzeniu jej mówiło się już od 2017 r.

Spotify wreszcie z najlepszą jakością dźwięku. Dla posiadaczy Premium

Mówiło się, że w Spotify planują wprowadzenie zupełnie nowego planu Spotify Music Pro, jeszcze droższego niż standardowy wariant Spotify Premium. Na szczęście szwedzki dostawca nie zdecydował się na stworzenie nowego planu, a zamiast tego ulepszył dotychczasowy pakiet Premium.

Oznacza to, że jeśli płacicie za subskrypcje Spotify (dla jednej osoby - 24 zł, dla rodziny z 6 kontami - 38 zł/mies.), zyskacie dostęp do jakości loseless. Co to oznacza w praktyce? Że wszystkie utwory odtwarzane będą w pełnej jakości w formacie FLAC, 24 bit przy 44,1 kHz. Czyli na dobrych słuchawkach usłyszycie jeszcze więcej szczegółów, tak, jak gdybyście korzystali z oryginalnego pliku stworzony przez autora utworu.

Trzeba jednak pamiętać, że słuchanie w jakości bezstratnej wpływa na zwiększoną konsumpcję danych. Piosenki w takim formacie zajmują więcej miejsca na urządzeniu, a zatem do ich przetworzenia będziemy potrzebowali szybkiego połączenia internetowego i w przypadku internetu mobilnego - zapasu danych. Godzina słuchania w jakości loseless będzie równoznaczna z użyciem nawet 1 GB.

Utwory w bezstratnym formacie wymagają odpowiedniego urządzenia - w większości przypadków korzystając ze słuchawek Bluetooth, nie zauważycie większej różnicy (choć są wyjątki). Wynika to z faktu ograniczonej przepustowości tej technologii. Natomiast posiadacze słuchawek czy głośników przewodowych zyskają na nowej funkcji Spotify.

Obecnie nie widzę u siebie Spotify w jakości bezstratnej, ale to kwestia czasu

Jak skorzystać z jakości bezstratnej w Spotify? Producent ujawnił, że funkcja została już udostępniona na pierwszych rynkach: Australii, Austrii, Danii, Niemczech, Japonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii i innych. Na liście jednak nie ma jeszcze Polski i nawet po aktualizacji aplikacji Spotify nie widzę możliwości włączania jakości loseless ani na swoim smartfonie, ani komputerze.

Rozwiązanie jednak powinno zostać udostępnione dla Polaków w niedalekiej przyszłości: Spotify uważa, że do końca października opcja trafi na ponad 50 rynków. Polecam raz na jakiś czas zaglądać do ustawień Spotify. Gdzie będzie można aktywować jakość bezstratną? To proste:

kliknąć ikonę profilu w lewym górnym rogu (aplikacja mobilna) lub prawym rogu (komputery);

wejść do ustawień i odnaleźć zakładkę "Jakość zawartości multimedialne";

zmienić bardzo wysoką jakość na bezstatną - w przypadku smartfonów będzie trzeba wybrać, czy chcemy skorzystać podczas odtwarzania na WiFi, czy w sieci komórkowej.

Warto też podkreślić, że tryb bezstratny trzeba włączyć ręcznie na każdym osobnym urządzeniu. Oznacza to, że aktywując opcję na komputerze, rozwiązanie nie zostanie uruchomione na telefonie. To akurat zrozumiałe - nie wszędzie potrzebujemy możliwie najwyższej jakości utworów.

Mam na myśli szczególnie smartfony z łącznością komórkową, na których najczęściej nie znajdziemy nielimitowanych danych. Bardzo wysoka jakość jest niezła, ale też i konsumuje tylko ok. 140 MB przez godzinę słuchania.

Albert Żurek 10.09.2025 15:49

