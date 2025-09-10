Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór

Ładowanie...

Huawei FreeBuds SE 4 ANC to bezprzewodowe słuchawki Bluetooth charakteryzujące się zamkniętą, dokanałową budową z dodatkowymi gumkami izolującymi dźwięk. Wspierają aktywną redukcję hałasu oraz mają grać długimi godzinami bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Sprawdźmy, ile to kosztuje i co dostajemy w tej cenie.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC już w Polsce. Więcej nie potrzebujesz

Zacznijmy od najważniejszego: ceny. Huawei FreeBuds SE 4 ANC zostały wycenione w Polsce na 249 zł. Brzmi rozsądnie. Bardziej zaawansowane słuchawki kosztują często znacznie więcej - od ok. 400 zł i wzwyż. Na co można liczyć w tym przypadku?

Przede wszystkim na dokanałową budowę. Poprzednie FreeBudsy SE 3 były słuchawkami dousznymi, pozbawionymi funkcji ANC. Nowe FreeBuds SE 4 ANC wspierają redukcję hałasu do 24 dB w pełnym zakresie częstotliwości. Oznacza to, że po jej włączeniu będziemy słyszeć mniej szumu z otoczenia (np. rozmów w komunikacji miejskiej). Dodam, że najdroższe FreeBuds Pro 4 ograniczają 50 dB hałasu.

Za dźwięk odpowiadają 10-milimetrowe przetworniki, które według producenta mają zapewnić "wyraziste brzmienie w niskich, średnich i wysokich tonach". Słuchawki bazują na łączności Bluetooth 5.4 i obsługują najważniejsze kodeki. W aplikacji mobilnej znajdziecie także korektor dźwięku, dzięki któremu dopasujecie brzmienie słuchawek do własnych preferencji.

Nowa obudowa słuchawek ma być też odporna na kurz i zachlapania, co potwierdza standard IP54. Dlatego nie powinno być problemu z korzystaniem z FreeBuds SE 4 ANC podczas deszczu.

Co z czasem pracy na akumulatorze? Ten jest dobry. Słuchawki działają do 10 godzin bez ANC, a po aktywowaniu funkcji czas skraca się do siedmiu godzin. Z etui ładującym jesteśmy w stanie wydłużyć ten czas do maksymalnie 50 godzin. Producent uważa, że po 10 minutach ładowania słuchawki mają działać przez cztery godziny.

Same pchełki mają być lekkie - ich waga to 4,3 g. Huawei wykorzystał ponad 10 tys. modeli kanału słuchowego, aby opracować ich kształt i uniwersalne proporcje. Co więcej, Huawei FreeBuds SE 4 ANC obsługują dotykowe gesty sterowania - można nimi przełączać utwory oraz zmniejszać głośność bez potrzeby wyciągania telefonu z kieszeni.

Czy te słuchawki działają z innymi smartfonami niż Huawei?

Tak. Bluetooth pozwala na łączność z absolutnie wszystkimi urządzeniami wspierającymi tę technologię. Fakt, podczas łączności z Huawei efekty będą najlepsze, ale słuchawki bez problemu obsługują inne smartfony z Androidem i iOS oraz komputery z Windows. Aby wyciągnąć z pchełek jak najwięcej, warto zainstalować aplikację: AI Life na Androida lub Audio Connect dla iOS.

Albert Żurek 10.09.2025 10:04

