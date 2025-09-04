Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze

Ładowanie...

Huawei zaprezentował dwa urządzenia, które różnią się od siebie wszystkim – od formatu po przeznaczenie. Z jednej strony kompaktowy tablet MatePad Mini, z drugiej ogromne, naszpikowane technologią telewizory MateTV i MateTV Pro. Łączy je jedno: mają oferować coś, czego na próżno szukać u konkurencji.

Huawei MatePad Mini – mały tablet z dużym potencjałem

MatePad Mini to propozycja dla tych, którzy szukają kompaktowego urządzenia premium. Jego 8,8-calowy ekran OLED oferuje rozdzielczość 2560 × 1600 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność aż do 1800 nitów. Dla bardziej wymagających dostępna jest wersja z powłoką Soft Light ograniczającą odblaski.

Tablet działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 5.1, ma 12 GB RAM i oferuje dwa warianty pamięci – 256 lub 512 GB. Za łączność odpowiada nie tylko sieć komórkowa, lecz także łączność satelitarna (system BeiDou), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 oraz autorski odpowiednik Bluetootha o nazwie StarFlash. Zabrakło natomiast NFC.

Urządzenie wyposażono w przedni aparat 32 MP i podwójny zestaw tylnych kamer – 50 MP + 8 MP z możliwością nagrywania wideo w jakości 4K. Zadbano też o szybkie ładowanie – akumulator 6400 mAh można uzupełnić do pełna w około godzinę dzięki ładowarce 66 W. Ceny MatePad Mini w Chinach zaczynają się od 4 tys. juanów (ok. 2 tys. zł) za wersję 12/256 GB. Model z 512 GB pamięci kosztuje 4,5 tys. juanów (ok. 2,3 tys. zł), natomiast opcjonalna wersja z matowym ekranem wymaga dopłaty 500 juanów (czyli ok. 255 zł).

MateTV i MateTV Pro – od 65 do 98 cali technologicznego rozmachu

Drugą część premiery zdominowały inteligentne telewizory nowej generacji. Modele MateTV i MateTV Pro wykorzystują technologię Super miniLED oraz system HarmonyOS. Standardowa wersja oferuje konfigurację pamięci 8/128 GB, podczas gdy wariant Pro posiada już 12 GB RAM i 256 GB pamięci.

Telewizory różnią się m.in. jakością wyświetlacza i systemem dźwięku. MateTV ma klasyczny ekran bez powłoki antyrefleksyjnej i zestaw głośników 2.2 o łącznej mocy 120 W. Z kolei MateTV Pro oferuje powłokę antyodblaskową, funkcję floating touch oraz znacznie bardziej zaawansowany zestaw 3.2.2 z dziewięcioma głośnikami i mocą aż 180 W.

Wśród nowości pojawiły się również ciekawe opcje sterowania, od pilota z funkcją air mouse, przez obsługę stylusem (idealną np. do prezentacji lub szkół), aż po dotykowy kontroler.

Ceny telewizorów MateTV startują od 9 tys. juanów (czyli ok. 4,5 tys. zł) za wersję 65-calową. Model 75-calowy wyceniono na 12 tys. juanów (ok. 6 tys. zł), a wersja 85-calowa to już koszt 16 tys. juanów (czyli ok. 8 tys. zł). Największy z nich, 98-calowy MateTV, kosztuje 25 tys. juanów, czyli około 13 tys. zł. W przypadku serii Pro 75 cali to koszt 15 tys. juanów (czyli ok. 8 tys. zł), 85 cali – 22 tys. juanów (ok. 11 tys. zł), a największy 98-calowy gigant wyceniono na aż 31 tys. juanów, czyli ok. 16 tys. zł.

Premiera pełna kontrastów. Huawei pokazuje inną stronę elektroniki użytkowej

Dzięki tak zróżnicowanej ofercie Huawei celuje zarówno w mobilnych profesjonalistów, jak i domowych entuzjastów kina. MatePad Mini zachwyca kompaktową formą i łącznością satelitarną, a MateTV Pro to produkt klasy premium dla tych, którzy szukają spektakularnych wrażeń wizualnych i dźwiękowych. Trzeba przyznać, że rzadko zdarza się premiera, która oferuje tak wiele na obu krańcach technologicznej skali.

04.09.2025

