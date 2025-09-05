/
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy

Nowy rok szkolny to doskonała okazja do nabycia sprzętu potrzebnego do nauki w promocyjnej cenie. Jedną z promocji przygotował Huawei, który oferuje zniżki na swoje produkty. Macie czas do października.

Paweł Grabowski
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Nadszedł nowy rok szkolny, dla większości z nas to dosyć niemiłe święto, bo oznacza koniec wakacji, powrót z trybu luźnego do trybu praca, szkoła i pełne skupienie. Jedyne co mnie pociesza, to fakt, że z tej okazji wiele firm przygotowało promocje na swój sprzęt. Jedną z takich firm jest Huawei, który ma naprawdę porządne zniżki na urządzenia, które można wykorzystać do pracy i nauki, ale na szczęście nikt tego nie sprawdza, więc kupione sprzęty możecie wykorzystać również do rozrywki. To jest totalnie poza systemem.

Huawei wita nowy rok szkolny promocjami. To możesz kupić taniej

Na początek zaczniemy od laptopów. Seria MateBook D występuje w dwóch rozmiarach ekranu - 14 i 16 cali, ale podzespoły są takie same. Znajdziemy tam procesory Intel i5 12. generacji, wsparte 16 GB RAM, a pojemność dysku SSD wynosi 512 GB. Rekomendowane ceny detaliczne to 3399 zł, a w ramach wrześniowej promocji możecie kupić oba modele w znacząco niższej cenie - każdy kosztuje 2699 zł.

Producent przecenił również znacznie mocniejsze laptopy MateBook 14. Pierwszy z nich z procesorem Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB kosztuje 3699 zł, zamiast 4499 zł. Mocniejszy MateBook 14 z procesorem Intel Core Ultra 7 155H z 16 GB RAM i dyskiem 1 TB kosztuje 4499 zł, zamiast 5499 zł.

Taniej kupicie również smartfony z fotograficznej serii Pura 70. To urządzenia, które przenoszą fotografię mobilną na wyższy poziom. Bazowy Huawei Pura 70 kosztuje 2399 zł, zamiast 3199 zł, a Pura 70 Pro to koszt 2999 zł, zamiast 4399 zł. Miałem w ręku oba te smartfony i cóż mogę powiedzieć - to bestie do robienia zdjęć.

Jeżeli zaś lubicie robić sobie selfie, to ucieszy was promija na rodzinę Huawei nova 13. Bazową odmianę kupicie za 1699 zł, co oznacza obniżkę o 500 zł, a Huawei nova 13 Pro kosztuje 2199 zł, co oznacza przecenę aż o 800 zł.

A co z tabletami?

Najnowszy produkt z tej kategorii, czyli Huawei MatePad 11.5 2025 z fenomenalnym matowym ekranem jest tańszy o 200 zł, a jako prezent producent dorzuca słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 o wartości 199 zł. Dodatkowo kupujący otrzyma ochronę wyświetlacza tabletu przez okres 12 miesięcy. Co się pod tym kryje? Jeżeli w tym okresie ekran MatePad 11.5 2025 ulegnie uszkodzeniu, to jego naprawa zostanie wykonana bez żadnych opłat (jednorazowo).

Urządzenia Huawei w promocyjnych cenach kupicie w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik. Znajdziecie je również w oficjalnym sklepie marki na Allegro, u wybranych operatorów komórkowych oraz w sklepie Huawei.pl. Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów lub do 28 września w przypadku smartfonów i do 12 października w przypadku tabletu i laptopów.

05.09.2025 19:41
Tagi: HuaweiSmartfonyTablety
