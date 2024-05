Tak ma wyglądać uruchamianie Spotify Lossless. Debiut usługi tuż tuż

Spotify to jeden z ostatnich dużych dostawców muzyki strumieniowanej, który nadal nie oferuje dźwięku w audiofilskiej jakości. Presja ze strony konkurencji wydaje się jednak działać - w aplikacji pojawia się coraz więcej śladów po prowadzonych nad ulepszeniem usługi pracach. Spotify Lossless - bo tak ma się nazywać to lepiej brzmiące Spotify - ma być jednak płatnym dodatkiem. Konkretniej ma być częścią abonamentu Superpremium, który również będzie oferował kilka innych dodatków. Jego cena to ponoć 20 dol. za miesiąc.