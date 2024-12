AptX Lossless - co musisz wiedzieć o bezstratnym audio w słuchawkach bezprzewodowych, na przykładzie Bowers & Wilkins Pi8

Aby w pełni zrozumieć, jakie są możliwości standardu AptX Lossless, najpierw należy porozmawiać o tym, czym właściwie są bezstratne formaty i z czego owa strata wynika. By zrobić to jak najlepiej, zapraszam do mojego wehikułu czasu. Zapnijcie pasy, przenosimy się do demokratycznej Polski wczesnych lat 90, zaraz po upadku PRL-u i niedługo po (tymczasowym, jak się okazuje) odejściu winylu do lamusa.