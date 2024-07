Świat szaleje na punkcie Zenless Zone Zero. Chiny podbijają nasze telefony, konsole i PC

Szanghaj. Tutejsza centrala firmy MiHoYo koordynuje pracę ponad pięciu tysięcy (!) pracowników, tworzących jedne z najpopularniejszych gier mobilnych na świecie. Atmosfera na korytarzach jest bardzo dobra, po najnowszy hit Chińczyków, Zenless Zone Zero, został pobrany ponad 50 milionów razy w zaledwie 3 dni od globalnej premiery. Absolutny fenomen.



Zenless Zone Zero to nie pierwszy wielki hit Chińczyków. To właśnie MiHoYo odpowiada za Genshin Impact - produkcję, która niczym była niczym taran, pokazując producentom z Japonii, Korei, USA i Europy, że do gry wszedł nowy, niezwykle potężny gracz. Wcześniej Chińczycy byli znani z mniej zaawansowanych technologicznie kopii zachodnich produkcji. Genshin Impact oprowadził do zmiany tego postrzegania. Wielka, piękna i ambitna produkcja zyskała miliony fanów na całym świecie.