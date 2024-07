Japończycy czują się urażeni nowym Assassin’s Creed. Ich petycja o anulowanie podbija internet

Trudno z tym polemizować, to fakt. Musimy jednak zwrócić uwagę, że Ubisoft od zawsze chwalił się wiernym oddaniem detali historycznych, zwłaszcza przedstawiających architekturę oraz kulturę danego okresu. To wielka wartość dodana całej serii Assassin’s Creed. Dzięki zgodności historycznej powstało nawet kilka edukacyjnych wydań gry, adresowanych do uczniów chcących np. przespacerować się uliczkami dawnej Aleksandrii.