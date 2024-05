Nowy Assassin’s Creed Shadows pokazany - zwiastun i kluczowe fakty

Assassin’s Creed Shadows wyciekał do sieci przez wiele miesięcy. Dzięki temu wiedzieliśmy, że w końcu doczekamy się odsłony osadzonej w Japonii, na co fani serii czekali od wielu lat. W trakcie tego oczekiwania premiery miały takie gry jak Rise of the Ronin i Ghost of Tsushima, przez co produkcja Ubisoftu nie uniknie kilku trudnych porównań.