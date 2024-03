Recenzja Rise of the Ronin: brzydal, ale kocham całym sercem

W zamkniętych pomieszczeniach gra zdumiewa małą liczbą detali i straszy grubo ciosaną geometrią. To nie jest narzekanie zblazowanego recenzenta. To szok wywołany zmniejszeniem standardu i powrotem do poprzedniej ery sprzętu. Nie sądziłem, że doświadczę takiego regresu w grze na wyłączność dla PS5. Rise of the Ronin potrafi być tak brzydkie, że tytuły z okresu późnego PS4 to przy tym wyższa liga.