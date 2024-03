Rise of the Ronin ograny: nasze 7 zaskoczeń brzydką grą z PS5

Konflikt kulturowy to jeden z głównym motywów Rise of the Ronin, nie jest to jednak motyw banalny, z podziałem na dobrych Japończyków i zły Zachód. Przeciwnie, spacerując po Yokohamie bardzo często to lokalni bandyci napadają głównego bohatera, podczas gdy amerykańscy żołnierze w niebieskich kolonialnych mundurach pilnują porządku i bezpieczeństwa. Świat w Rise of the Ronin nie jest czarno-biały i to jest świetne.