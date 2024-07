Prawdziwą gwiazdą Samsunga nie są smartfony czy zegarki. Jest nią Galaxy AI, zawstydzająca rywali

Żadnych subskrypcji, żadnych kont premium, tylko doradca dostępny 24/7, gotowy zaserwować nam spersonalizowane wskazówki, dzięki którym w zdrowy sposób schudniemy albo zwiększymy szansę na jakościowy sen – to filozofia stojąca za Galaxy AI zintegrowanym z nową wersją platformy Samsung Health, rozciągniętą nawet na obrączkę Galaxy Ring. Przetwarzanie Galaxy AI skraca ponadto czas potrzebny do uzyskania zaawansowanych wyników, czego świetnym przykładem jest wskaźnik FTP wykorzystywany przez rowerzystów. Zamiast ponad godzinnego pomiaru wystarczą cztery minuty jazdy, by uczenie maszynowe zrobiło to, co wcześniej zajmowało kilkakrotnie więcej czasu.