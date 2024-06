Zamień selfie w dzieło sztuki. Aplikacje zmieniające zdjęcia w rysunki

Wszyscy, którym zależy na prywatności, muszą jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów. W wielu przypadkach obrabiane przez nas zdjęcia są wysyłane na serwery i tak do końca nie możemy wiedzieć, co z nimi dalej się dzieje. Zanim więc zainstalujemy cokolwiek na telefonie, warto wczytać się w Politykę Prywatności danej aplikacji, przyznawane jej uprawnienia (dostęp do naszych danych) i udzielane zgody. Może się nawet okazać, że oddajemy twórcom aplikacji nie tylko pozwolenia do wysyłania nam reklam, ale i prawa do wykorzystania naszych zdjęć. Chyba nie chcemy, żeby ktoś handlował zdjęciami naszej twarzy?