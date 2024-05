Dobra wiadomość. Polskie emisje CO2 spadają

Rośnie za to emisja prądu z paneli fotowoltaicznych (wzrost o 42 proc.) i wiatru – 18 proc. Z nadzieją możemy patrzeć nie tylko w inwestycje w OZE, ale przede wszystkim w zaplanowaną elektrownię jądrową. Francja ze swoją niecałą toną emisji CO2 na mieszkańca (wyemitowaną przez przemysł, energetykę i lotnictwo) pokazuje, że to dobry kierunek. U nas na głowę przypada aż 3,1 mln ton, podczas gdy średnia unijna to 2,2.