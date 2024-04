Elon Musk zrobił swojego Bolta. Tylko takiego bez kierowców

Będziesz także mógł dodać swój samochód do współdzielonej floty Tesli, po prostu dotykając przycisku w aplikacji Tesla na telefonie i generować dla siebie dochód, gdy jesteś w pracy lub na wakacjach, znacznie kompensując, a czasem potencjalnie przekraczając miesięczny koszt kredytu lub leasingu. To radykalnie obniża rzeczywisty koszt posiadania do punktu, w którym prawie każdy może posiadać Teslę. Ponieważ większość samochodów jest używana przez właściciela tylko przez 5% do 10% dnia, podstawowa użyteczność ekonomiczna prawdziwego samojezdnego samochodu może być kilkakrotnie wyższa niż samochodu, który nie jest samojezdny.