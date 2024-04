Elon Musk nie chce, żebyś to przeczytał. Klienci mówią prawdę o Tesli Cybertruck

Cybetruck to pojazd będący oczkiem w głowie należącej do Elona Muska Tesli. Elektryczny samochód osobowy został zapowiedziany po raz pierwszy w 2012 r., a przedsprzedaż rozpoczęto w 2019 r., lecz pierwsi właściciele odebrali pojazd dopiero pod koniec ubiegłego roku. Cybertruck był wyczekiwany przez fanów koncernu, szczególnie ze względu na swój nietypowy wygląd, zastosowania stali nierdzewnej, kuloodpornej szyby oraz możliwości rozpędzenia się do 100 km/h w czasie nawet 2,9 sekundy.



Jednak oczekiwania wobec Cybertrucka nie pokrywają się z rzeczywistością, bowiem według obecnych właścicieli pojazdu jest on niedopracowany i powinien wrócić do fabryki.