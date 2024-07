Aplikacja T-Mobile z nowymi opcjami. Zobacz, co się zmieniło

Ale to nie koniec nowości - udogodnienia te znajdziesz także w aplikacjach Moja Heyah oraz RedBull Mobile. Zarówno Heyah, jak i RedBull Mobile należą do T-Mobile i korzystają z jego infrastruktury, więc taka decyzja nie powinna nikogo dziwić. Oznacza to, że operator traktuje wszystkich swoich klientów jednakowo, niezależnie od wybranej oferty.