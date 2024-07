Wakacje z dziećmi? Sprawdź, jak skonfigurować im telefony i które usługi włączyć przed podróżą

Warto zadbać o to, by smartfon dziecka był namierzalny, czyli miał dostęp do sieci, a przy wyjazdach zagranicznych pozwala na to właśnie roaming. W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje zasada roam like at home: można korzystać z połączeń i wiadomości jak w kraju, a do tego dostajemy paczkę internetu w roamingu. Jeśli jedziemy gdzieś dalej, to warto aktywować bliskim Bezpieczny Roaming od Orange.