Internet dla gracza, czyli jaki? Światłowód! Ale taki z bonusami

Gracze to bardzo wymagająca grupa odbiorców i Orange zdaje sobie z tego sprawę. To właśnie z myślą o nich przygotował swoją nową ofertę na Światłowód. Szybki oraz, co jeszcze ważniejsze, stabilny internet, jest kluczowy, by bawić się komfortowo i nie przegrywać ze względu na problemy z połączeniem.