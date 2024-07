Z tych usług operatora możesz korzystać całe wakacje za darmo. Wystarczy zrobić to

Subskrypcja z zasady jest elastyczna, a z umowy możemy zrezygnować w dowolnym momencie, wyłączając subskrypcję. Podobnie jak w przypadku subskrypcji innych popularnych usług, takich jak Netflix czy Xbox Game Pass. Wybierając to rozwiązanie otrzymujemy trzy miesiące za darmo - mamy darmowy dostęp do usług przez całe wakacje oraz wrzesień. Po tym czasie można zrezygnować lub zmienić ofertę. Warto dodać, że gdy zostaniemy w sieci, naliczać będą się miesiące GB za staż, a co za tym idzie - po pół roku zamiast 60 GB będziemy mieli już 120 GB.