T-Mobile ma promocję. Możesz zgarnąć pierwszy miesiąc za darmo

Po zakupie startera należy aktywować kartę SIM (rejestrując ją w dowolny sposób – może być też online). Następnie trzeba zajrzeć do aplikacji Mój T-Mobile, zalogować się do konta powiązanego z nowym numerem i aktywować bezpłatną ofertę GO! L, której standardowy koszt to 45 zł. Oprócz tego musimy uruchomić promocję "Rok Internetu". I to wszystko – otrzymujemy dostęp do pakietu wartego 45 zł – 60 GB internetu i nielimitowanych rozmów oraz SMS-ów i MMS-ów.