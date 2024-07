Internet od Muska szybszy niż większość stałych łącz? Starlink z super transferem

Niestety ani SpaceX, ani sam Elon Musk nie podają informacji, kiedy łącza o tak wysokuej przepływności będą dostępne, czy będą dostępne wstępnie tylko dla najzamożniejszych klientów (zapewne tak). Starlink na dziś to już ponad 6 tys. sztucznych satelitów na orbicie. Co więcej, dział Starlink w SpaceX ma w bieżącym roku wyjść z fazy startupu i wykazać swój pierwszy zysk na czysto. Starlink na dziś to koszt 335 zł miesięcznie oraz kaucja za urządzenie nadawczo-odbiorcze w kwocie 1120 zł. Usługa jest oficjalnie świadczona i sprzedawana na terenie Polski.