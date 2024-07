Aplikacja Play ma nową funkcję. Oto co zostało ulepszone

Dotychczas proces przenoszenia eSIM w sieci Play nie należał do najwygodniejszych. Rozwiązanie, które z zasady ma być naprawdę wygodne, takie nie było. Aby przenieść eSIM z telefonu na telefon, potrzebna była wizyta w salonie, w którym trzeba było wygenerować nowy kod QR potrzebny do zainstalowania nowego profilu. Teraz się to zmieniło. Wystarczy parę kliknięć w aplikacji Play24.