Nowe składane Samsungi już u operatorów. Gdzie jest najtaniej?

Plus zdecydowanie ma jedną z najlepszych ofert na nowe smartfony Samsung Galaxy Z. W głównej mierze wynika to z faktu, że rodzimy operator nie wymaga od klienta wzięcia umowy abonamentowej z dodatkowym numerem. To znaczy, Plus ma takie coś, że dodaje abonament, natomiast działa to na zasadzie, że jeśli nie korzystamy, to nie płacimy. Kartę, którą dostajemy z urządzeniem, można schować do szuflady i korzystać ze swojego dotychczasowego numeru.