Pierwsze na świecie bezpośrednie połączenie 5G z satelitą. Nowa era zasięgu mobilnego 

Aktualnie 50 operatorów w 37 krajach planuje usługi satelitarne na bazie 5G NTN. Według ekspertów, do 2030 r. technologia 5G NTN może stać się standardem w obszarach o słabej lub zerowej infrastrukturze telekomunikacyjnej. To ogromna szansa na zmniejszenie cyfrowego wykluczenia i wprowadzenie innowacji tam, gdzie dotychczas były one niemożliwe.