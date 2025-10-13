Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami

Ładowanie...

Orange poinformował o uruchomieniu nowej usługi dla smartfonów z Androidem - preinstalacji kart eSIM. Rozwiązanie sprawi, że użytkownik kupujący nowy telefon nie będzie musiał nawet wykonywać tak podstawowego procesu jak instalowanie fizycznej (lub elektronicznej) karty SIM. Smartfon i operator zrobią to z nas - automatycznie.

Kupujesz nowy telefon i karta SIM sama się instaluje. Będziesz leżeć i pachnieć

Usługa preinstalacji karty eSIM została wprowadzona przez Orange już w ubiegłym miesiącu. Początkowo rozwiązanie jednak było dostępne dla osób wybierających nowsze modele urządzeń z portfolio Apple’a - iPhone’y 17, 16 oraz 15. iPhone’y są popularne w Polsce, ale prawda jest taka, że to urządzenia z Androidem dominują na rynku.

Operatorzy wraz z abonamentami sprzedają najwięcej smartfonów działających na systemie Google’a (głównie tych bardziej przystępnych cenowo, ale nie tylko). Wiele z nich wspiera standard eSIM - elektronicznej karty SIM wykorzystujący specjalny czip w środku urządzenia, dzięki któremu nie ma realnej potrzeby stosowania fizycznej karty SIM.

Jak w ogóle działa usługa preinstalacji? W taki sposób, że jeśli kupimy urządzenie w Orange i mamy też u niego numer telefonu (np. za sprawą abonamentu), operator automatycznie zainstaluje nam kartę eSIM. O ile się na taką zdecydujemy - elektroniczna karta SIM wciąż nie jest wymogiem, a jedynie alternatywą dla klasycznej plastikowej karty.

Po zakupie urządzenia nie trzeba będzie zatem szukać kluczyka do tacki na fizyczną kartę SIM lub zaglądać do ustawień, aby samodzielnie instalować eSIM - wystarczy podłączyć sprzęt do sieci WiFi i gotowe - cały proces zostanie zrealizowany samodzielnie. Co jeśli nie mamy eSIM w Orange? W takim przypadku będzie trzeba wymienić fizyczną SIM na eSIM.

Obecnie wybrane urządzenia z Androidem wspierają nową opcję

Obecnie na wybranych urządzeniach z Androidem: seria Samsung Galaxy S25 oraz Z Flip/Fold 7, Xiaomi 15T (Pro), Motorola edge 60, G86, raz 60 (Ultra), Oppo Reno 14, Honor Magic V5 czy Hammer Construction 2. Operator uważa, że z czasem lista będzie wydłużana. Jak sprawdzić, czy dane urządzenie oferuje usługę automatycznej instalacji eSIM?

Wszystkie urządzenia w sklepie Orange (i w salonach operatora) mają mieć specjalne oznaczenie "eSIM z instalacją". Należy również zaznaczyć, że duża część nowoczesnych smartfonów z Androidem nie obsługuje technologii elektronicznej karty. Dlatego jeśli chcemy skorzystać z nowej usługi Orange będzie trzeba upewnić się, że takowa jest wspierana dla danego modelu.

W przypadku iPhone’ów jest łatwiej, ponieważ wszystkie smartfony marki Apple od modeli iPhone Xr i Xs (Max) wydanych w 2018 r. wspierają eSIM. W najnowszym najsmuklejszym iPhone Air nie ma nawet możliwości skorzystania z fizycznej karty SIM - sprzęt wspiera jedynie elektroniczne karty.

Albert Żurek 13.10.2025 17:23

