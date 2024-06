Jaki smartfon do 1500 zł wybrać? Ranking 2024

Jeżeli twój idealny smartfon ma być złotym środkiem pomiędzy wydajnością w codziennym (i nie tylko) użytkowaniu, ale i robić całkiem przyjemne dla oka zdjęcia, na półce cenowej do 1500 zł znajdziesz realme 11 5G. Najmocniejszymi stronami urządzenia są aparat o rozdzielczości 108 megapikseli, który umożliwia robienie szczegółowych zdjęć z żywymi kolorami, nawet w słabym świetle, dzięki trybowi nocnemu oraz ekran Full HD+ o przekątnej 6,72 cala z odświeżaniem do 120 Hz. Zapewnia dużą przestrzeń roboczą i jest idealny do oglądania filmów czy grania w gry. Nie można pominąć także szybkiego ładowanie SuperVOOC 67 W, które pozwala naładować baterię do około 50 proc. w mniej niż 20 min, co jest imponujące jak na smartfon z tej półki cenowej. Dodatkowo, procesor MediaTek Dimensity 6100+ zapewnia płynną pracę w codziennym użytkowaniu oraz w grach, nawet tych wymagających.