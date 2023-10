Realme znowu pokazuje, że da się zrobić taniego i dobrego smartfona. Oto Realme 11 5G

Jeśli chodzi zaś o zaplecze fotograficzne, to mamy tu tak naprawdę tylko jeden aparat do dyspozycji bazujący na 108-Mpix matrycy Samsung ISOCELL HM6, którą można kojarzyć m.in. z Xiaomi 12T. Drugi moduł to „zapychacz”. Z przodu producent przewidział 16-Mpix aparat do selfie.