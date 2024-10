iPhone SE Plus? Tak Apple może zaskoczyć nas tej wiosny

iPhone SE 4 gen. to wielki nieobecny kilku ostatnich wydarzeń Apple. Z każdym kolejnym wydarzeniem, na którym brakuje "budżetowego iPhone'a" pojawiają się nowe plotki i spekulacje co do premiery i specyfikacji urządzenia. Obecnie spodziewamy się, że nowy iPhone SE ma zadebiutować wiosną, a jego specyfikacja i wygląd ma czerpać garściami z podstawowego iPhone 14.



To, czego się nie spodziewaliśmy to fakt, że Apple może wydać aż dwa iPhone SE 4 gen.