Zrobili najcieńszy smartfon z zakrzywionym ekranem. Taki jest Infinix Hot 50 Pro+

Kolejnym zaskoczeniem jest smartfon - Hot 50 Pro+, który ma do dyspozycji zakrzywiony 6,78-calowy ekran AMOLED o podwyższonej częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz chroniony szkłem Gorilla Glass. No ale zaraz, przecież na rynku jest masa telefonów z podobnymi wyświetlaczami – to fakt, ale żaden z nich nie ma obudowy mierzącej… 6,8 mm grubości! Jak twierdzi Infinix, jest to najcieńszy na świecie telefon z zakrzywionym ekranem.