Co wyjdzie ze współpracy GoPro i JBL? Smartfon

Infinix przebojem wdarł się do Polski i konsekwentnie poszerza portfolio swoich urządzeń, które możemy kupić w coraz większej liczbie punktów sprzedaży. Zdobył uznanie klientów, bo w ciągu dwóch lat obecności na polskim rynku sprzedał ponad 250 tys. urządzeń z praktycznie każdej półki cenowej, a teraz przychodzi z modelem, w którym palce maczali liderzy rynku - firma GoPro i JBL. Z połączenia tych trzech pomysłów powstał Infinix Zero 40, który właśnie zadebiutował w Polsce. Co go wyróżnia?