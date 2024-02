Nintendo pokazuje nowe Pokemony. Switch 2 pewnie dostanie je na premierę

Pokemon Legends ZA zapewne nie będzie tak dobrą produkcją jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wydane na premierę pierwszego Switcha. Nie musi nią jednak być. Szyld Pokemonów wystarczy by tytuł sprzedał się w milionach egzemplarzy, niezależnie od jakości. Dlatego jestem przekonany, że jeśli Poksy będą napędzać premierę Switcha 2, Nintendo ma sukces w kieszeni.