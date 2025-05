Dlaczego wciąż nie mamy w Polsce wyborów online? Cyfryzacja zatrzymała się przed urną

Aspekt tajności wyborów również nie powinien zostać zamieciony pod dywan. Z jednej strony systemy teleinformatyczne używane do głosowania powinny być zaszyfrowane, tak aby do systemu nie mogła wejść żadna jednostka, by podejrzeć lub - co gorsza - manipulować wynikami. Z drugiej strony PKW musi mieć pewność, że głosują tylko osoby uprawnione do głosowania i robią to tylko raz. O ile możemy wprowadzić najlepsze możliwe zabezpieczenia technologiczne, chroniące infrastrukturę przed cyberatakami, to nie uchronią one procesu wyborczego przed chociażby bystrymi wnukami i dziećmi, które usłyszą: "Maciek, weź mój telefon i zagłosuj mi na...", lecz postąpią wbrew woli najbliższej im osoby. Nie uchronią nas one także przed różnego rodzaju atakami socjotechnicznymi, pokroju głosu w słuchawce o wschodnim akcencie, który sugeruje zagłosowanie na konkretnego kandydata.