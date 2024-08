Twórcy Fortnite w końcu rozbiją monopol Apple'a? Mogą skorzystać inni

Celem Epic Games nie jest stworzenie apki do pobrania Fornite’a, a realnej konkurencji dla App Store’a. Oczywiście nie na skalę Apple’a to niewykonalne, ale Epic chce, by gracze zaglądali do jego sklepu w poszukiwaniu innych form rozrywki, nie ograniczając się tylko do App Store. Fall Guys i Rocket League to bardzo modne gry mobilne i z pewnością stanowią mocne argumenty za Epiciem.