#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"

Dyrektor generalny Qualcomm - firmy od procesorów dla smartfonów widział już nadchodzącą wersję Androida stworzonego na komputery osobiste. Twierdzi, że system jest niesamowity.

Albert Żurek
Android PC
REKLAMA

Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje o tym, że ChromeOS stanie się nową nakładką interfejsu na system Android. Google nie jest jedyną firmą, która potwierdza taką kolej rzeczy. Cristiano Amon, prezes Qualcomma miał już zobaczyć pierwsze wydanie rewolucyjnego oprogramowania.

REKLAMA

Android na komputery ma być niesamowity

Podczas przemówienia otwierającego tegoroczne wydarzenie dyrektor Qualcomm rozmawiał z wysokim rangą pracownikiem Google'a. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby rozmowa nie ujawniła kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego wspólnego projektu.

Rick Ostreloh z Google'a powiedział, że trwają pracę nad planem, który ma na celu połączyć komputery i smartfony. "Wspólnie budujemy wspólną bazę techniczną dla naszych produktów na komputerach". Pracownik Google’a twierdzi, że w niedalekiej przyszłości komputery osobiste będą mogły obsługiwać sztuczną inteligencję Google’a (np. Gemini). 

Zapowiedź potwierdza, że coś jest na rzeczy i Google już działa nad wprowadzeniem AI do komputerów osobistych. Aby to osiągnąć, potrzebny będzie jednak odpowiedni system - obecny ChromeOS jest co najmniej ograniczony pod względem obsługi sztucznej inteligencji. Nie można jednak powiedzieć tego o dzisiejszych smartfonach, które może i nie oferują aż tak wysokiej mocy obliczeniowej jak laptopy i komputery, ale bez problemu są w stanie obsłużyć świetne opcje AI (np. pakiet Galaxy AI w urządzeniach Samsunga).

Obsługa funkcji AI na komputerach osobistych to jedno, ale wprowadzenie systemu Android na pecety to drugie. Z perspektywy użytkowników znacznie ważniejsze. Dotychczas system sygnowany zielonym robocikiem był wykorzystywany głównie na smartfonach, telewizorach i zegarkach. Na komputerach mamy co najwyżej Windowsa, ale to zupełnie odmienne oprogramowanie tworzone przez Microsoft. Fakt, twórcy obu systemów wykonali masę pracy aby jak najlepiej zintegrować komputery z Windowsem i smartfony z Androidem, ale nie jest to poziom ekosystemu Apple’a - macOS i iOS.

Dyrektor Qualcomma widział już Androida na komputery osobiste i uważa, "że jest niesamowity". Twierdzi, iż oprogramowanie "realizuje wizję połączenia urządzeń mobilnych i komputerów osobistych". Szczegóły pozostają nieznane i wciąż brakuje nam wiele informacji: nie wiemy jak będzie wyglądać nowy system, kiedy się pojawi i na jakich urządzeniach będzie dostępny.

Rewolucja w świecie komputerów osobistych?

System Android to obecnie najpopularniejsza platforma na świecie, wykorzystywana głównie w smartfonach, ale też i telewizorach, przystawkach smart TV, zegarkach, tabletach. Dotychczas brakowało go tylko na laptopach - ChromeOS jest systemem Google’a, ale daleko mu do Androida znanego ze smartfonów. Wprowadzenie Androida na pełnoprawne laptopy byłoby ogromnym krokiem w stronę stworzenia bardziej zaawansowanych urządzeń, które mogłyby konkurować np. z komputerami działającymi na macOS od Apple’a.

Osobiście widzę kilka zalet takiego rozwiązania. Największym byłaby większa integracja ekosystemu. Android na smartfonie i laptopie mogłyby lepiej się ze sobą komunikować - tak jak macOS i iOS. Znacznie lepiej niż Android z Windowsem. Druga sprawa to czas działania na akumulatorze: Android jest projektowany i optymalizowany z myślą o bardziej energooszczędnych czipami wykonanymi w technologii ARM (za takie odpowiada Qualcomm), które cechują się wysoką energooszczędnością.

Androida na komputerach jeszcze nie było i sam chcę to zobaczyć. 

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Alex Photo Stock / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
24.09.2025 16:24
Tagi: AndroidKomputeryQualcommSmartfony
Najnowsze
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA