Zaawansowany HDR, wygodniejszy pilot i... połączenia głosowe. Co nowego w Android TV 14?

Android TV 14 ma zapewnić więcej swobody aplikacjom przeznaczonym do połączeń głosowych i wideo. Komunikatory będą mogły pracować w tle na podobnych zasadach, co w klasycznym Androidzie. Przełożyć ma się to głównie na wygodniejszą obsługę powiadomień o połączeniach przychodzących. Te są aktywne tylko dla profilu aktualnie zalogowanego użytkownika.