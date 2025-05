Przyszły rok zapowiada się fatalnie. Sprzedaj PC, kup konsolę

Fajny ten nowy trailer do GTA VI, co nie? Może nie zdradza zbyt wiele, może pokazuje historię, która wydaje się dokładnie taka sama jak tysiące innych, ale za to zapowiada nowy wymiar rozgrywki i co najmniej grę roku, jak nie dekady. Nie jestem wielkim fanem GTA V, bo jestem tragicznie zakochany w odsłonie Vice City, więc z radością przyjąłem wiadomość, że najnowsza odsłona wraca do mojego ukochanego miasta. Wprawdzie nie są to szalone lata 80., ale za to czuć w powietrzu magię.